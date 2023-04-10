В Самарской области ко Дню космонавтики выйдут новые почтовые марки и конверты

В регионе выйдут новые конверты и марки. Фото: пресс-служба правительства региона

В Самарской области Ко Дню космонавтики выпустят новые почтовые марки и конверты. На них будет изображена работа победителя всероссийского конкурса.

По информации пресс-службы правительства региона, тираж марки с образом космонавта составит 324 тысячи экземпляров. Цена почтовой марки – 19 рублей. Дополнительно к выпуску выйдут конверты и штемпели для специального гашения. Помимо этого, самарцы уже могут приобрести конверты с надписью: «С Днем космонавтики!». Тираж конвертов составит 700 тысяч экземпляров.

Штемпель специального гашения будет действовать только один день – 12 апреля. Поставить его оттиск можно будет в Доме Иванова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.