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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:14

В Самаре ученик школы ранил другого ножом 10 апреля 2023 года

В ситуации разбираются правоохранители
Анастасия ФИЛАТОВА
Полицейские выехали на место и опрашивают свидетелей ЧП

Полицейские выехали на место и опрашивают свидетелей ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в школе № 91 в Самаре произошло ЧП. Один из учеников принес нож и ранил им другого ученика.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Насколько известно, угрозы жизни подростка нет.

Информация о произошедшем уже дошла до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранителями разобраться в произошедшем. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.

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