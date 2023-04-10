В Самаре ученик школы ранил другого ножом 10 апреля 2023 года

Полицейские выехали на место и опрашивают свидетелей ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в школе № 91 в Самаре произошло ЧП. Один из учеников принес нож и ранил им другого ученика.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Насколько известно, угрозы жизни подростка нет.

Информация о произошедшем уже дошла до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранителями разобраться в произошедшем. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал