В Самаре ученик школы ранил другого ножом 10 апреля 2023 года

Полицейские выехали на место и опрашивают свидетелей ЧП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 10 апреля 2023 года, в школе № 91 в Самаре произошло ЧП. Один из учеников принес нож и ранил им другого ученика.
Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Насколько известно, угрозы жизни подростка нет.
Информация о произошедшем уже дошла до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну вместе с правоохранителями разобраться в произошедшем. Глава региона взял ситуацию на личный контроль.
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