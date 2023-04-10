Стоимость квадратного метра жилья установили в Самаре на первый квартал 2023 года

Стоимость жилого "квадрата" в Самаре установили в размере 36 674 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили стоимость квадратного метра жилья для молодых семей на первый квартал 2023 года. Этот норматив используют для размера социальных выплат, предоставляемых данной категории граждан.

- Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Самаре на первый квартал 2023 года в размере 36 674 рублей, - говорится в постановлении администрации Самары.

Напомним, эту стоимость применяют для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья или строительство дома, предоставляемых молодым семьям. Речь идет об участниках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Отметим, постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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