Благоустройство дворов стартовало в Железнодорожном районе Самары в апреле 2023 года

В этом в порядок будут приведены 5 территорий
Фото: администрация Самары
Благодаря теплой весенней погоде в Самаре стартовало благоустройство дворовых пространств. Строительный сезон удалось начать уже в первой декаде апреля. Об этом сообщили в городской администрации.
В частности, работы начались в Железнодорожном районе. Здесь приведут в порядок 5 дворов.
– Во дворах по улицам Спортивная, 14 и Рабочая, 85 проводятся подготовительные работы. Подрядная организация приступила к расчистке места под детскую площадку, сформировано основание для асфальтирования тротуара, установлены новые скамейки, – рассказали в мэрии.
В дальнейшем работы будут продолжены на других участках. В общей сложности в этом году приведут в порядок 46 дворов Самары.
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