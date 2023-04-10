Благоустройство дворов стартовало в Железнодорожном районе Самары в апреле 2023 года

В этом в порядок будут приведены 5 территорий Фото: администрация Самары

Благодаря теплой весенней погоде в Самаре стартовало благоустройство дворовых пространств. Строительный сезон удалось начать уже в первой декаде апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

В частности, работы начались в Железнодорожном районе. Здесь приведут в порядок 5 дворов.

– Во дворах по улицам Спортивная, 14 и Рабочая, 85 проводятся подготовительные работы. Подрядная организация приступила к расчистке места под детскую площадку, сформировано основание для асфальтирования тротуара, установлены новые скамейки, – рассказали в мэрии.

В дальнейшем работы будут продолжены на других участках. В общей сложности в этом году приведут в порядок 46 дворов Самары.

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