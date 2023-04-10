Депутаты предложили платить школьникам за пятерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор школы из Самары прокомментировал предложение платить школьникам деньги за пятерки. Напомним, с такой инициативой 10 апреля 2023 выступили депутаты Госдумы. Народные избранники предложили платить школьникам деньги за пятерки, однако не выдавать рубли на руки, а перечислять средства на «Пушкинскую карту».

Директор образовательного центра в Южном городе в Самаре, многодетный отец Владимир Кильдюшкин прокомментировал инициативу депутатов.

- Платить деньги ученикам за оценки – это непедагогично, - заявил Владимир Кильдюшкин журналисту «КП-Самара». – А вот увеличивать сумму на «Пушкинской карте» - очень классная идея. Ведь все равно ученик может потратить эти средства только на покупку билетов в театры, музеи и т.д.. Получается, таким образом мы поощряем детей за хорошую учебу культурными ценностями.