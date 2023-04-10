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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:04

Директор школы из Самары прокомментировал предложение платить школьникам деньги за пятерки

Владимир Кильдюшкин рассказал, пойдет ли на пользу детям такое нововведение
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Депутаты предложили платить школьникам за пятерки

Депутаты предложили платить школьникам за пятерки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор школы из Самары прокомментировал предложение платить школьникам деньги за пятерки. Напомним, с такой инициативой 10 апреля 2023 выступили депутаты Госдумы. Народные избранники предложили платить школьникам деньги за пятерки, однако не выдавать рубли на руки, а перечислять средства на «Пушкинскую карту».

Директор образовательного центра в Южном городе в Самаре, многодетный отец Владимир Кильдюшкин прокомментировал инициативу депутатов.

- Платить деньги ученикам за оценки – это непедагогично, - заявил Владимир Кильдюшкин журналисту «КП-Самара». – А вот увеличивать сумму на «Пушкинской карте» - очень классная идея. Ведь все равно ученик может потратить эти средства только на покупку билетов в театры, музеи и т.д.. Получается, таким образом мы поощряем детей за хорошую учебу культурными ценностями.