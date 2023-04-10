Парад Победы традиционно проходит на площади Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, будет ли в Самаре Парад Победы 9 мая 2023. Во время заседания областного оргкомитета «Победа» в минувшую пятницу стало понятно, что в Самаре отменять Парад Победы 9 мая 2023 не будут. Как стало известно, первые тренировки военного парада в Самаре начнутся уже 11 апреля.

10 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене военного парада на День Победы 9 мая в Курске. Это сделано из соображений безопасности. Комментируя эту новость, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что отмена парадов в приграничных регионах является прерогативой губернаторов.

Об отмене парада в Самарской области речи не идет. Власти уже озвучили порядок его проведения. Известно, что Парад Победы традиционно состоится на площади Куйбышева. В нем примут участие воинские подразделения, которые продемонстрируют военную технику, представители общественных организаций и Юнармии. Также самарцев ждет марш реконструкторов с исторической техникой и прохождение Бессмертного полка – в этом году он пройдет только в оффлайн-режиме.

Тренировки военного парада начнутся на военном аэродроме Кряж уже с 11 апреля.