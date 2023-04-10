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НовостиОбщество10 апреля 2023 11:51

Самарец показал, как сейчас выглядит детский сад «Петушок»

Городской блогер опубликовал видео в соцсетях
Алена ПРОВКИНА
Блогер показал, как выглядит бывший детский сад. Фото: скриншот видео

Блогер показал, как выглядит бывший детский сад. Фото: скриншот видео

В Самаре вновь приостановили снос бывшего детского сада «Петушок». Городской блогер Евгений Щекин показал, как сейчас выглядит здание.

Судя по опубликованным кадрам, на участке уже выбили окна и некоторые стены. После массовых жалоб местных жителей мэр города Елена Лапушкина сообщила, что проведет переговоры с собственником участка на улице Промышленности, 317. Конфликт вокруг детского сада длится уже долгое время.

Участок еще с 1998 года находится в частной собственности. На территории планировали демонтировать старое здание и приступить к строительству.

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