Самарец показал, как сейчас выглядит детский сад «Петушок»

Блогер показал, как выглядит бывший детский сад. Фото: скриншот видео
В Самаре вновь приостановили снос бывшего детского сада «Петушок». Городской блогер Евгений Щекин показал, как сейчас выглядит здание.
Судя по опубликованным кадрам, на участке уже выбили окна и некоторые стены. После массовых жалоб местных жителей мэр города Елена Лапушкина сообщила, что проведет переговоры с собственником участка на улице Промышленности, 317. Конфликт вокруг детского сада длится уже долгое время.
Участок еще с 1998 года находится в частной собственности. На территории планировали демонтировать старое здание и приступить к строительству.
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