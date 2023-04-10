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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:32

В Самарской области в 2024 году создадут 92 профильных педагогических класса

Их формирование ведется уже сейчас
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В педагогических классах ученики углубленно знакомятся с образовательной деятельностью

В педагогических классах ученики углубленно знакомятся с образовательной деятельностью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022-2023 учебном году в Самарской области стартовало создание профильных педагогических классов. 52 таких класса были сформированы на базе 150 школ. Их наполняемость составила 1038 человек. Информацию сообщили в министерстве образования и науки региона.

– В педагогических классах учатся учащиеся 10-11 классов. Они изучают введение в психологию и педагогику, развивают коммуникативные навыки и ораторское мастерство, лучше узнают свои профессиональные предпочтения, – пояснили в региональном Минобре.

Отмечается, что система педклассов позволит повысить интерес выпускников к поступлению в ВУЗы на педагогические специальности. В дальнейшем работа по их созданию будет продолжена – до конца 2024 года в Самарской области появится 92 таких класса.

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