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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:03

Педагогическая конференция прошла в новой школе на Мехзаводе в Самаре

Тема мероприятия – «Наследие К.Д. Ушинского: классика – XXI веку»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Участниками конференции стали представители всех учебных заведений Самары. Фото: департамент образования Самары

Участниками конференции стали представители всех учебных заведений Самары. Фото: департамент образования Самары

6 апреля 2023 года в Самаре прошла большая педагогическая конференция «Наследие К.Д. Ушинского: классика – XXI веку». Она состоялась на базе школы №68 на Мехзаводе. Информацию сообщили в департаменте образования города.

– Конференция стала продолжением серии мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника, объявленному Президентом России Владимиром Путиным в 2023 году, – пояснили в городском департаменте образования.

Участие в конференции приняли представители всех учебных заведений Самары. Руководители озвучили доклады, также прозвучали приветственные слова.

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