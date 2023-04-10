Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за соблюдением противопожарного режима в муниципалитетах

Губернатор дал ряд поручений руководителям ведомств и главам муниципалитетов / Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за соблюдением особого противопожарного режима в муниципалитетах. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 10 апреля 2023 года.

Сейчас в муниципалитетах проводят проверки готовности наружного противопожарного водоснабжения, а также увеличивают количество добровольно-пожарных бригад, число рейдов и минерализованные противопожарные полосы. В Тольятти намерены установить дополнительные камеры на въездах в городские леса.

— Рейды должны продолжаться. Главное — профилактика. Как с местными жителями, так и теми, кто пытается посещать леса в пожароопасный период. Нужно четко контролировать этот вопрос, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и садово-дачные товарищества, частные домовладения, личные подсобные хозяйства.

— Объясняйте, работайте с людьми, главы поселений должны ежедневно этим заниматься, — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров предложил расширить каналы коммуникации с жителями — распространять профилактическую информацию через родительские чаты. Заняться этим вопросом губернатор поручил министру образования и науки Виктору Акопьяну.

Еще одно поручение касается своевременного вывоза мусора, который из-за установившейся теплой и сухой погоды может представлять серьезную опасность. Дмитрий Азаров поставил задачу главам муниципалитетов взять этот вопрос на жесточайший контроль.

Разработан и план по обеспечению пожарной безопасности в АПК. Это и предупреждение предприятий, и проведение там проверок. К примеру, при выявлении пала организацию могут лишить права на получение мер господдержки.

Кроме того, в регионе усилят патрулирование вдоль федеральных трасс.

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