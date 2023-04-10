Гарнизонные строевые смотры прошли на площади Куйбышева в Самаре

Сотрудники Центра кинологической службы показали, как проходит задержание преступника с участием верных напарников
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, 10 апреля 2023 года, в Самаре прошли гарнизонные строевые смотры. Мероприятие состоялось на площади Куйбышева. Участие в нем приняли наряды, заступающие на службу по охране общественного порядка. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
– Во время смотра у сотрудников ОВД проверили наличие служебных удостоверений и жетонов, экипировку и обмундирование полицейских. Заступающие в наряд продемонстрировали владение приемами рукопашного боя, – рассказали в региональном ГУ МВД.
Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Александр Афанасьев вручил почетные грамоты, ведомственные награды и благодарности отличившимся сотрудникам. А затем состоялись показательные выступления. Так, сотрудники Центра кинологической службы продемонстрировали слаженную работу со своими верными напарниками при задержании условного преступника.
Закончилось мероприятие торжественным маршем.
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