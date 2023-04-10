Губернатор поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного оказания услуг в рамках ОМС

Глава региона поставил задачу создать отдельную комиссию, которая займется проверкой медицинских учреждений Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 10 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. Одной из тем встречи стало предоставление медицинских услуг в рамках ОМС. Ранее жители региона сообщали, что в областных медучреждениях порой невозможно пройти обследования бесплатно. А иногда сроки их проведения приходится ждать несколько месяцев, что в результате толкает пациентов к получению платных услуг.

– Иногда читаешь о вопиющих фактах. Например, в Тольятти молодая семья прикреплена к детской поликлинике по адресу ул. Лесная, д. 1. Там не смогли предоставить бесплатный талон к неврологу и УЗИ, пришлось проходить этих специалистов платно. Ребенку еще года нет, а мама – студентка. Соответственно, лишних доходов в семье точно нет, – зачитал обращение глава региона, поручив разобраться в ситуации.

Помимо этого, существует проблема с долгой очередностью на МРТ – некоторые клиники ведут запись только на июль. В связи с этим глава региона поручил создать специальную комиссию, которая проверит качество оказания медицинских услуг. В ее состав войдут представители Общественной палаты Самарской области и ОНФ, сотрудники контрольного департамента. В первую очередь проверка будет проведена в тех учреждениях, откуда поступают жалобы. Отмечается, что комиссия появится до конца этой недели.

– Количество жалоб увеличилось. Беззубая позиция министерства в наведении порядка меня не устраивает. Если сами не справитесь, если сами не в состоянии навести порядок, избавиться от тех главных врачей, которые забывают о высоком служении людям и работают на карман, справимся в рамках губернаторского контроля, – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству областного минздрава.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.