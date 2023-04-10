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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:51

Губернатор поручил проверить медучреждения Самарской области на предмет качественного оказания услуг в рамках ОМС

Ранее жители региона сообщали, что иногда ждать обследования приходится долгое время
Полина КАРПОВА
Глава региона поставил задачу создать отдельную комиссию, которая займется проверкой медицинских учреждений

Глава региона поставил задачу создать отдельную комиссию, которая займется проверкой медицинских учреждений

Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 10 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. Одной из тем встречи стало предоставление медицинских услуг в рамках ОМС. Ранее жители региона сообщали, что в областных медучреждениях порой невозможно пройти обследования бесплатно. А иногда сроки их проведения приходится ждать несколько месяцев, что в результате толкает пациентов к получению платных услуг.

– Иногда читаешь о вопиющих фактах. Например, в Тольятти молодая семья прикреплена к детской поликлинике по адресу ул. Лесная, д. 1. Там не смогли предоставить бесплатный талон к неврологу и УЗИ, пришлось проходить этих специалистов платно. Ребенку еще года нет, а мама – студентка. Соответственно, лишних доходов в семье точно нет, – зачитал обращение глава региона, поручив разобраться в ситуации.

Помимо этого, существует проблема с долгой очередностью на МРТ – некоторые клиники ведут запись только на июль. В связи с этим глава региона поручил создать специальную комиссию, которая проверит качество оказания медицинских услуг. В ее состав войдут представители Общественной палаты Самарской области и ОНФ, сотрудники контрольного департамента. В первую очередь проверка будет проведена в тех учреждениях, откуда поступают жалобы. Отмечается, что комиссия появится до конца этой недели.

– Количество жалоб увеличилось. Беззубая позиция министерства в наведении порядка меня не устраивает. Если сами не справитесь, если сами не в состоянии навести порядок, избавиться от тех главных врачей, которые забывают о высоком служении людям и работают на карман, справимся в рамках губернаторского контроля, – заявил Дмитрий Азаров, обращаясь к руководству областного минздрава.

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