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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:33

10 сезонных муниципальных ярмарок откроются в Самаре в 2023 году

Рассказываем, по каким адресам они пройдут
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Общее количество торговых мест превысит 420.

Общее количество торговых мест превысит 420.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году в Самаре планируется провести 10 сезонных муниципальных ярмарок. Об этом стало известно на совещании в горадминистрации в понедельник, 10 апреля.

Ярмарки пройдут по следующим адресам: ул. Ленинградская; ул. Ульяновская, рядом с домом № 68; ул. Советская, д.5; ул. Победы, д.92А; ул. Мира, д. 6; ул. Гагарина, д. 47; ул. Ленинская, в районе дома № 142; п. Мехзавод, квартал 4, перед д.9 (ДК «Октябрь»); площадь имени Куйбышева; ул. Максима Горького, в районе д.82 (парковка автобусного парка); микрорайон Крутые Ключи. Количество торговых мест составит 421.

Отмечается, что сувенирная ярмарка на улице Максима Горького начнет работу раньше – уже с 15 апреля. Сувенирные домики уже доставлены на площадку и обустраиваются.

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