25 елей высадят у школ в Куйбышевском районе Самары в 2023 году

Работы запланированы в рамках субботника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году в Куйбышевском районе Самары будет проведена масштабная работа по озеленению территории. В частности, планируется высадка новых деревьев. Об этом сообщил глава района Алексей Коробков.

Так, около местных школ высадят 25 елей. Помимо этого, на территории Куйбышевского района появятся 154 деревьев. В их числе - 28 каштанов, 28 рябин, 20 каштанов, 78 елей. В рамках плана работ по посадке деревьев и кустарников администрации также передадут 200 пирамидальных тополей.

Отмечается, что дополнительная высадка деревьев запланирована на ближайшие субботники. Работы будут выполнены в случае, если позволит погода. Помимо этого, на территории района выполнят реконструкцию клумб.

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