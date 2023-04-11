В Самаре водитель грузовика сбил 16-летнего мотоциклиста

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по региону

В Кировском районе Самары зафиксировали серьезное ДТП вечером 10 апреля 2023 года. Водитель грузовика сбил 16-летнего мотоциклиста.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний водитель «САЗ ГАЗ 3507» ехал по улице Тополей. Во время движения напротив жилого дома автолюбитель собирался повернуть налево, на разрешающий сигнал светофора. В этот момент на дороге появился 16-летний водитель мотоцикла, который не был зарегистрирован.

Подросток двигался во встречном направлении. В результате столкновения 16-летнего парня госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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