Снег и похолодание до -7 градусов прогнозируют в Самарской области в середине апреля 2023

В середине весны в Самарскую область нагрянет зимняя погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самарскую область может вернуться зима. В регионе похолодает, пойдет снег и подует пронизывающий насквозь ветер. Такой неутешительный прогноз сделали специалисты Приволжского УГМС.

По словам синоптиков, виновник резкого изменения погоды – черноморский циклон, под влиянием которого Самарская область окажется во второй половине недели. Так, если 12 и 13 апреля 2023 года в регионе будет тепло – до +14…+19 градусов, то начиная с 14-го числа температура воздуха будет стремиться к нулю.

Погода начнет портиться в четверг, 13 апреля 2023 года. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15 м/с. В ночь на пятницу ветер разгонится до 17-22 м/с. Столбик термометра опустится до 0…+5 градусов. Днем ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха составит +2…+7 градусов.

В ночь на субботу, 15 апреля 2023 года, в Самарской области продолжит идти снег. Скорость северо-восточного ветра составит 9-14 м/с. Похолодает до -1…-6 градусов. Днем ожидается аналогичная погода, правда, температура будет уже выше нуля.

В ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, осадков не будет. Северный ветер будет дуть со скоростью. 7-12 м/с. Столбик термометра опустится до -2…-7 градусов. Местами будет теплее – около +3. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов.

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