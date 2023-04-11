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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:01

Прямой эфир с губернатором Самарской области пройдет 11 апреля

Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы
Ирина СИНЕГУБОВА
Речь пойдет и о том, что сейчас происходит на передовой.

Речь пойдет и о том, что сейчас происходит на передовой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 11 апреля, в 19:00 пройдет прямой эфир с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Во время трансляции будут затронуты актуальные вопросы. Будет обсуждать, какая роль отводится Самарской области в формировании технологического суверенитета страны. Самарцы смогут узнать итоги Госсовета и то, что осталось за кадром на встрече президента и главы региона.

Также Дмитрий Азаров расскажет, как в Самарской области помогают семьям военнослужащих и героям и что сейчас происходит на передовой. А в преддверии 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне речь пойдет о подготовке к празднику.

Посмотреть прямой эфир может каждый желающий в официальной группе правительства Самарской области.

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