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НовостиОбщество11 апреля 2023 10:56

В Самаре «Ночь музеев» пройдет на 50 площадках 20 мая 2023 года

Акцию приурочили к международному празднику
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдет традиционная акция

В регионе пройдет традиционная акция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет ежегодная акция «Ночь музеев» 30 мая 2023 года. На один вечер музеи продлят свою работу.

По информации детской библиотеки областной столицы, многие культурные учреждения превратятся в музейные площадки и подготовят для местных жителей экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы. Тема акции в 2023 году – «История и истории». Программу посвятят вопросам сохранения исторического наследия.

В областной столице около 50 площадок подготовят экскурсии. Международный день музеев отметят 18 мая.

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