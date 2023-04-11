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НовостиОбщество11 апреля 2023 11:27

Расписание грузовой переправы Октябрьский спуск – Рождествено изменят с 14 апреля 2023

Парому решили добавить еще один рейс
Анастасия ФИЛАТОВА
Паром будет ходить между Самарой и Рождествено три раза в день

Паром будет ходить между Самарой и Рождествено три раза в день

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре вновь изменят график работы грузовой переправы до села Рождествено. Паром начнет ходить по-новому с пятницы, 14 апреля 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Если ранее судно делало по два рейса в день, то теперь их будет три. Изменится и время отправления. От Октябрьского спуска в Самаре паром будет отплывать в 8:00, 14:00 и 18:00, а от пристани в Рождествено – в 6:00, 12:30 и 16:30.

Перевозчик отмечает: если гидрометеорологическая обстановка изменится, расписание могут вновь скорректировать. К примеру, изменят интервалы движения судов. Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок.

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