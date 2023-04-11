Губернатор Самарской области поручил упростить процедуру медосмотров для военнослужащих-контрактников

Медосмотр поступающих на военную службу по контракту организуют в режиме «единого окна» / Фото: Андрей Савельев

В Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих контрактников. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее жители региона, которые отправлялись служить по контракту, пожаловались, что для ускорения медосвидетельствования им приходится обращаться в частные организации, отдавать деньги за сдачу анализов. После получения подобных обращений Дмитрий Азаров поручил областному Минздраву решить проблему.

На совещании в региональном правительстве и.о. министра здравоохранения Сергей Вдовенко доложил, что в Самаре медосмотр поступающих на военную службу по контракту организовали в режиме «единого окна». Теперь всех добровольцев централизованно собирают по месту жительства, отвозят для сдачи всех анализов, а затем в центр военно-врачебной экспертизы, где их осматривают профильные специалисты. Весь этот процесс занимает один день.

- Также кандидат на поступление на военную службу должен предоставить четыре справки из специализированных диспансеров об отсутствии ряда заболеваний. Для их удобства создана единая электронную база, через которую выгружаются справки. Добровольцам дополнительно никуда ехать не надо. Медзаключение о годности к службе по контракту врачебная комиссия делает на следующий день, без присутствия кандидата, - отметил Сергей Вдовенко.

Подобная схема запущена уже не только в Самаре, но и в ряде районов области. На очереди – Тольятти, Сызрань и другие муниципалитеты. Дмитрий Азаров заявил, что разработанный механизм следует оптимизировать – сделать так, чтобы будущие военнослужащие никуда не ездили для сдачи анализов.

- Все надо делать для максимального удобства будущих защитников Отечества. Система требует совершенствования. Везде она должна быть отстроена, не только по Самаре. Чтобы никаких сложностей в медосвидетельствовании, сдаче анализов этап не представлял. Лично за это отвечаете, - обратился к Сергею Вдовенко глава региона. Тот должен будет предоставить доклад о проделанной работе через две недели.

Также губернатор поручил проанализировать все обращения самарцев, где они сообщали о сдаче анализов за свой счет для ускорения медосмотра. Всем этим людям планируют компенсировать расходы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.