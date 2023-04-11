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НовостиОбщество11 апреля 2023 13:08

Ветераны и сотрудники предприятий Самары почтили память легенд космической отрасли

Ветераны возложили цветы к мемориальным доскам выдающихся деятелей космической отрасли
Евгений ЕГОРОВ
Самарцы почтили память легенд космической отрасли

Самарцы почтили память легенд космической отрасли

Фото: Евгений ЕГОРОВ

11 апреля, в преддверии Дня космонавтики, работники предприятий, связанных с освоением космоса, по традиции совершили поездку по местам, где проживали выдающиеся деятели ракетно-космической отрасли.

В мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов ПАО «ОДК-Кузнецов» и АО «РКЦ «Прогресс», ветераны предприятий космической отрасли.

Участники поездки возложили цветы к мемориальным доскам в честь конструктора ракетно-космической техники, ветерана "ЦСКБ-Прогресс" Александра Солдатенкова, конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, организатора советской авиационной и ракетно-космической промышленности Виктора Литвинова, директора завода «Прогресс» в 1980 - 1996 гг. Анатолия Чижова.

На каждой точке участники мероприятия рассказывали о тех, кому посвящены мемориальные доски, ветераны делились живыми воспоминаниями о встречах с этими людьми, подчеркивали значение их работы для времен освоения космоса и для современного состояния отрасли.