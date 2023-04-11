Очаг чумы обнаружили в селе в Самарской области в апреле 2023 года

Заболевание нашли в Шигонском районе, там установлен карантин Фото: Евгения ГУСЕВА

В Самарской области обнаружили вспышку болезни Ньюкасла. Она также известна как псевдочума и азиатская чума птиц. Информация следует из приказа департамента ветеринарии региона.

Согласно документации, очаг заболевания был выявлен в селе Новодевичье в Шигонском районе. С 7 апреля 2023 года там действует карантин. На это время запрещается выпускать птиц из помещений. Под запретом также находится торговля птицей и птицепродуктами, их ввоз и вывоз. Территория временно закрыта для посторонних.

Отмечается, что заболевшие особи, а также птицы, которые находились с ними в контакте, будут убиты и сожжены. Сроки отмены карантина пока остаются неизвестными.

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