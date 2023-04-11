Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться общественный транспорт Самары

Приобрести транспорт планируется на средства гранта Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, что ждет общественный транспорт Самары в ближайшем будущем. Планами по его развитию поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе прямого эфира во вторник, 11 апреля.

С вопросом о судьбе общественного транспорта обратились жители. Они рассказали, что состояние трамваев оставляет желать лучшего, отметили неудобства маршруток. Глава региона сообщил, что вопрос находится в проработке.

В частности, проблему удастся решить при помощи средств федерального гранта. Они будут направлены на покупку порядка 150 единиц транспорта. В их числе – 12 трамваев и 50 автобусов. Помимо этого, власти добиваются выделения дополнительных средств.

Отмечается, что также планируется закупка автобусов для межмуниципальных перевозок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.