В Самарской области ликвидируют еще одну свалку по требованию прокуратуры

Жители региона регулярно устраивают незаконные свалки на территории губернии.
В Самарской области будет устранена еще одна свалка. Соответствующее требование выдвинули представители прокуратуры. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Скопление отходов было обнаружено рядом с селом Два Ключа в Исаклинском районе. Однако администрация поселения никаких мер к ликвидации свалки не предприняла.
– Подобное бездействие органов местного самоуправления нарушает право населения на благоприятную окружающую среду, а также создает угрозу проникновения отходов в недра подземных вод, – пояснили в прокуратуре Исаклинского района.
В адрес главы поселения было направлено представление с требованием немедленно ликвидировать несанкционированную свалку. Его результаты находятся на контроле.
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