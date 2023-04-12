Международный антифашистский фестиваль пройдет в Самарской области в мае 2023 года

Мероприятие состоится не только в Самаре, но и в других городах губернии. Фото: antifasongfest.ru

С 1 по 6 мая 2023 года в Самарской области пройдет антифашистский фестиваль «Гитары в строю». Музыкальное событие посвящено 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны. Информацию сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль затронет сразу несколько населенных пунктов губернии – он пройдет в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Чапаевске, Сызрани, селе Красный Яр. На несколько дней в Самарскую область съедутся музыканты из разных стран: Словении, Великобритании, Никарагуа, Франции, Испании, России.

Отмечается, что открытие фестиваля состоится 1 мая 2023 года. Оно начнется с автопробега по памятным местам воинской славы Самарской области. Также запланирован митинг-концерт на площади им. Куйбышева.

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