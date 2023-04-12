Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области по случаю Дня космонавтики

В регионе готовят профессионалов для авиакосмической промышленности. Фото: правительство Самарской области

В среду, 12 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня космонавтики.

— Наш регион по праву является одним из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения, а Самара – космической столицей России. Вклад нашего региона в освоение космоса невозможно переоценить, — отметил губернатор.

Так, в Самарской области были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту корабль с первым космонавтом Юрием Гагариным. А сейчас продолжают изготавливаются надежные и качественные ракеты-носители и другая авиационно-космическая техника.

В условиях санкций АО «РКЦ «Прогресс», «ОДК-Кузнецов», АО «ТЯЖМАШ», АО «Авиакор-авиационный завод» и другие предприятия продолжают стабильно работать и наращивают объемы производства. Также самарские заводы играют важную роль в укреплении обороноспособности России. Помимо этого, в регионе готовят профессионалов для авиакосмической промышленности и инновационного развития Самарской области

— Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли Самарской области! Благодарю всех, кто поставил свой талант на службу нашей Родине. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, — поздравил Дмитрий Азаров.

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