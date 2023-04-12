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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:30

30 жилых домов, детский сад и гаражи отправят под снос в Кировском районе Самары

На площадке запланирована реализация проекта КРТ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Обновление затронет сразу два участка

Обновление затронет сразу два участка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районе Самары запланировала реализация проекта комплексного развития территорий. Информация следует из постановления городской администрации.

Проект КРТ будет реализован на двух несмежных участках общей площадью 12,60 га. Один из них находится в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского и проспекта Юных Пионеров. Его площадь составляет 11,33 га. Другой участок площадью 1,27 га расположен в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда.

Согласно документации, часть зданий, расположенных на площадках, отправят под снос. В их числе – жилые дома на улицах Нагорная, Ставропольская, Ташкентский переулок, Острогожский проезд, а также гаражи и детский сад №306.

В дальнейшем на участках планируется строительство новых домов. Их предельная высота составит 97,50 метров. Количество парковочных мест составит 1 место на 110 квадратных метров жилплощади.

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