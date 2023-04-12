Подрядчика для сноса 100-летнего дома в историческом центре нашли в Самаре

Дом 1917 года постройки находится в полуразрушенном состоянии Фото: Google. Карты.

В историческом центре Самары снесут дом с более чем вековой историей. Постройка находится в аварийном состоянии и уже, к сожалению, не подлежит ремонту.

Под снос попало здание по адресу: ул. Арцыбушевская, 21 / ул. Льва Толстого, 113. Насколько известно, оно было построено в 1917 году. Его площадь составляет 656 кв. м. В доме уже давно никто не живет — он расселен.

Департамент управления имуществом Самары уже нашел подрядчика, который демонтирует постройку. Согласно информации на сайте госзакупок, этой работой займется ООО «Макстрой-Транс». Компания должна будет снести дом в течение 30 календарных дней. За это она получит 2,69 млн рублей.

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