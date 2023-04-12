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НовостиОбщество12 апреля 2023 11:18

Цены снизились: названа стоимость борщевого набора в Самаре в апреле 2023 года

Самара вошла в топ-20 городов РФ с самыми низкими ценами на борщевой набор
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Приготовление любимого многими блюда обойдется в 117 рублей

Приготовление любимого многими блюда обойдется в 117 рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в апреле 2023 года снизились цены на борщевой набор. Соответствующие данные предоставили специалисты сайта индекс-борща.рф.

– Для рассчета стоимости мы берем классический рецепт борща и упрощаем его, убрав декоративные элементы и приправы. Говядину заменяем на курицу. Продуктов хватает для приготовления борща на семью из 4-х человек, – рассказали специалисты.

Снижение цен на борщевой набор в Самаре длилось с января – тогда продукты стоили 127,07 рублей. В марте стоимость равнялась 119,33 рублям, а в апреле набор подешевел до 117,82 рублей.

Отметим, что обновленные данные позволили областной столице попасть в топ-20 городов с самыми низкими ценами на борщевой набор. Самые дешевые продукты оказались в Волгограде – там приготовление любимого многими блюда обойдется в 96,48 рублей. А в городе Анадырь цены «кусаются» сильнее всего – там стоимость борщевого набора равна 432,07 рублям.

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