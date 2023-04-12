Самарцы пожаловались на загрязненную лесополосу по улице Карла Маркса

На участке устраивают алкогольные посиделки. Фото:"Честная Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами загрязненных участков. После схода снега проявились многие проблемы.

Судя по опубликованным кадрам и комментариям пользователей, в 15-м микрорайоне жители обратили внимание на мусор в лесополосе. Проезжая по улице Карла Маркса, водителей все больше напрягает загрязненный участок. Местные жители подчеркивают, что с приходом тепла на территории все чаще горожане устраивают алкогольные посиделки.

В социальных сетях пользователи отметили, что таких участков становится все больше, а на проблему с загрязнением не обращают внимание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.