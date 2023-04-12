Иностранец похитил любовника жены и изнасиловал шваброй в Казани

Отелло из Узбекистана задержали и возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани иностранец жестоко расправился с любовником своей жены. Он изнасиловал мужчину с помощью швабры. Случилось все 17 марта 2023 года, пишет «КП-Казань».

Гражданин Узбекистана узнал, что супруга изменила ему с земляком. Разгневанный мужчина решил отомстить. Для этого он привлек двоих приятелей. Приехав на стройку, где работал обидчик, иностранцы избили его, а затем насильно увезли на съемную квартиру.

Там любовника неверной жены вновь избили. Также ему угрожали игрушечным пистолетом, а потом и вовсе изнасиловали шваброй. Весь этот процесс мужчины снимали на видео. В дальнейшем обманутый муж пригрозил выложить ролик в сеть и потребовал 10 тысяч долларов США.

У пострадавшего не было таких больших денег, поэтому он решил обратиться в полицию. Вскоре преступную троицу задержали. В отношении мужчин возбудили уголовное дело за похищение и изнасилование человека, а также за вымогательство.

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