На самарской набережной отмывают памятники и скульптуры

Специалисты отмывают скульптуры. Фото: городская администрация

В Самаре проводят месячник по благоустройству. Специалисты приводят в порядок городскую набережную.

По информации городской администрации, работники начинают трудиться с 06:00 и проводят генеральную уборку. Благодаря потеплению, график удалось скорректировать, из-за чего большой объем работы уже проделан. На данный момент специалисты убирают листву и мусор с газона, а также приводят в порядок клумбы.

Рабочие отмывают пешеходные дорожки, а вскоре займутся побелкой деревьев и покраской скамеек и урн. Помимо этого, подрядчики отмывают памятники, скульптуры и монументы.

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