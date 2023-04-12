Самарские ученые рассказали о развитии аэрокосмического кластера региона

Самара остается космической столицей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область и весь мир отмечают первый в истории полет в космос. Самарская область внесла особый вклад в освоение космоса, изготовив первую и вторую ступени ракеты.

Ключевые предприятия региона продолжают работать, Самара удерживает статус космической столицы России, об этом сообщил академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского университета Виктор Сойфер. Ученый отметил, что в этом направлении у губернии много достижений, в том числе выпуск новых космических аппаратов, обслуживание МКС, доставка грузов и космонавтов. Заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки РФ Петр Кабытков подчеркнул, что в регионе наращивают интеллектуальный и научный потенциал. Ученым оказывают поддержку в проектах.

Директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета, директор передовой инженерной аэрокосмической школы Виктор Ткаченко добавил, что правительство региона активно поддерживает проекты, которые связаны с аэрокосмической техникой. Примером стало создание самолета «Ладога» на заводе «Авиакор».

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