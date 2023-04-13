В Самаре проживающей в аварийном доме пенсионерке не предоставили новое жилье

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Куйбышевского района Самары провела проверку по факту обращения местной жительницы. Пенсионерка сообщала, что проживает в аварийном доме, а новое жилье ей не предоставляют. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дом, о котором идет речь, находится в переулке Строителей, 9 литера внутренняя Л 1. В 2019 году он был признан аварийным и подлежащим сносу. Выяснилось, что в здании разрушились участки кровли, в жилом помещении обрушились строительные конструкции.

– В нарушение закона благоустроенное жилое помещение до сих пор не предоставлено, семья вынуждена проживать в непригодном жилом помещении, – пояснили в прокуратуре города.

Прокурор района обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать ДУИ Самары предоставить семье новое жилье. Заявление находится на рассмотрении.

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