Жители Самары назвали топ-6 самых скучных профессий

А вот врачам и учителям скучать на работе некогда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие профессии им кажутся наиболее скучными. Об этом они рассказали во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

13% опрошенных считают, что скучнее всего приходится охранникам и сисадминам, 12% – бухгалтерам и операторам call-центра, 9% – продавцам. В списке также оказались офис-менеджеры. Их мнение частично поддерживают и сами представители этих профессий. Так, например, охранники довольно часто жалуются на ежедневную скуку. А вот бухгалтеры, напротив, отмечают, что им некогда скучать.

Среди тех, кто не знает, что такое синдром хронической скуки, основную долю составляют учителя (73%), воспитатели (60%) и врачи (51%).

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