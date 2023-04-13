Самарцев приглашают в драмтеатр на премьеру спектакля «Мюнхгаузен»

Зрителям предстоит увидеть подвиги и приключения знаменитого барона / Фото: dramtheatre.ru

Жителей Самары приглашают в театр драмы имени Максима Горького на премьеру – спектакль «Мюнхгаузен» (12+). Это пьеса в одном действии по мотивам рассказов Готфрида Бюргера.

Зрителям предстоит увидеть вишневое дерево на голове у оленя, волка наизнанку, шестилапого зайца и даже разгон облаков. Авторы постановки обещают самарцам заряд хорошего настроения:

– Приходите на наш спектакль, и вам захочется жить так, чтобы было, что вспомнить. Ведь именно так и жил сам барон Мюнхгаузен.

Премьера спектакля намечена на пятницу, 14 апреля 2023 года, в 18:30. Также постановку будут показывать в драмтеатре 15 и 29 апреля и 28 мая 2023 года. Билеты можно купить по Пушкинской карте. Подробнее о спектакле можно узнать здесь.

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