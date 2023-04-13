Жителя Самары задержали при получении обманным путем 8,2 млн рублей

Железнодорожный районный суд Самары заключил его под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали при получении денежных средств в размере 8,2 миллионов рублей.

— Мужчина знал о намерениях собственников строительной фирмы региона сменить учредителя и директора и предложил выступить в качестве посредника при передаче денег неустановленным сотрудникам ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России, — рассказали в УФСБ по Самарской области.

Сотрудники якобы ранее повлияли на принятие решения бывшим директором о выходе из состава учредителей и назначение нового директора организации. 15 марта жителя Самары задержали при получении 8,2 миллионов рублей.

Как выяснилось, мужчина действовал в корыстных целях и хотел таким образом обогатиться. Причастность сотрудников ФСБ России и ГРУ ГШ ВС России к противоправной деятельности не подтвердилась.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Железнодорожный районный суд Самары заключил его под стражу. Сейчас продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления.

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