Семейный экологический квест прошел для учащихся школы № 41 в Тольятти

Участники квеста продемонстрировали свои знания в экологии, истории, химии и литературе / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти прошел экологический семейный квест для инженерно-технических классов школы № 41. Партнером мероприятия выступил ТОАЗ.

В квесте приняли участие семь семейных команд, а также преподаватели и волонтеры учебного заведения. Они передвигались по станциям, выполняя задания по экологии, истории и литературе. Также участники показали творческие навыки в самореализации и вспомнили уроки химии – провели опыты с солями и растворами. Также команды прошли семейные старты, показав отличную физическую подготовку. Победители квеста получили подарки и грамоты от Тольяттиазота.

- Предприятие – наш постоянный партнер. Для обсуждения серьезных тем оно каждый раз предлагает новые формы подачи информации о производстве, экологических аспектах, основах защиты окружающей среды. Квест для детей – отличная находка, которая точно заставит задуматься о личном вкладе в сохранение природы, - отметил директор школы № 41 Олег Давыдов.

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