В Самаре приставы заставили УК убрать паутину в подъезде и отремонтировать трубы

Дело было рассмотрено в суде, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре управляющая компания привела в порядок подъезд после вмешательства судебных приставов. Помимо уборки, там требовался ремонт, но меры не принимались. Информацию сообщили в региональном УФССП.

Изначально тревогу забили жители дома. Один из них направил в суд иск к управляющей компании. Он сообщил, что в подъезде давно не убирались. Как результат – грязные окна и свисающая со стен, потолка и труб паутина. Помимо этого, требовался ремонт водосточных труб, из-за нарушения которых во время дождя вода затекала в швы кирпичной кладки и разрушала стены.

Суд удовлетворил требования, но меры приняты не были. В результате судебный пристав вынес в отношении УК постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Только тогда подъезд привели в порядок.

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