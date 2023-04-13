Летний велосезон официально откроют в Самаре 22 апреля 2023 года

Колонна велосипедистов преодолеет путь от площади Славы в Самаре до поселка Курумоч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующую субботу, 22 апреля 2023 года, в Самаре состоится официальное открытие летнего велосезона. Мероприятие традиционно проведет спортивно-туристический клуб «ВелоСамара».

В рамках открытия сезона в Самаре проведут велопробег. Стартует колонна с площади Славы. Конечная точка маршрута, протяженность которого составит 39 км, – поселок Курумоч. Как отмечают организаторы, в колонне по проезжей части смогут ехать только велосипедисты старше 14 лет.

В поселке Курумоч состоится официальная программа мероприятия. Она будет включать шоу велотриала, презентации проектов на сезон, эстафеты, конкурсы, розыгрыши. Будут работать две площадки: взрослая и детская развлекательная. Обратно любители двухколесного транспорта отправятся на электричке: поезд до Самары – в 18:22, до Тольятти – в 19:56.

Участие в мероприятии бесплатное. Подробнее о программе открытия летнего велосезона можно узнать здесь.

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