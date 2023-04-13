Парк «Юбилейный» благоустраивают в городе Похвистнево Самарской области

В парке обновят главную аллею, высадят молодые деревья и кустарники. Фото: национальныепроекты.рф

В Самарской области благоустраивают еще одно общественное пространство. Речь идет о парке «Юбилейный» в городе Похвистнево. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

— В настоящее время работы находятся в активной фазе. Специалисты уже сняли старое асфальтобетонное покрытие на главной аллее, — рассказали подробности в администрации городского округа.

На третьем этапе работ в парке обновят главную аллею, установят скамейки и урны, высадят молодые деревья и кустарники. Ранее в «Юбилейном» установили фонтан, детский игровой комплекс и уложили тротуарную плитку. Все работы идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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