ЧП произошло в доме на Пушкарском проезде в поселке Зубчаниновка Фото: Наталья АРТЯКОВА

Газ взорвался в жилом доме в Самаре 13 апреля 2023 года. ЧП произошло в доме по адресу Пушкарский проезд, 3 в поселке Зубчаниновка. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили очевидцы.

- Средь бела дня мы услышали громкий хлопок, - рассказывает жительница поселка Наталья. – Смотрим – соседка бежит, за голову хватается. У нее на кухне газ взорвался, полдома разворотило.

По предварительным данным, никто не пострадал. Часть деревянного одноэтажного дома разрушена.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

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