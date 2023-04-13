Многие самарцы не считают нужным рассказывать о незначительных ошибках работодателю

Не все самарцы сообщают о проблемах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители все реже сообщают работодателям о незначительных ошибках. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, по мнению 40% опрошенных, руководство не должно знать обо всех ошибках в работе. При этом, 49% респондентов считают, что сообщать нужно только о значительных просчетах. Только каждый третий сообщает о допущенных ошибках. 47% подчеркивают, что не стоит заваливать работодателей мелкими проблемами.

Обычно, предельно честны сотрудники с доходов от 80 тысяч рублей в месяц. За последние несколько лет выросло число самарцев, не считающих нужным сообщать о мелких проблемах.

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