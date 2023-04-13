На базе санатория «Сергиевские минеральные воды» построят современный СПА-комплекс

В старейшей здравнице будет современный СПА-комплекс. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Санаторий «Сергиевские минеральные воды», основанный в 1833 году, является одной из старейших здравниц России. В ближайшие годы планируется модернизация санатория в рамках подписанного соглашения о сотрудничество со Сбербанком. Обсуждается несколько вариантов модернизации учреждения и реализации проекта по созданию нового объекта на территории здравницы – здания санаторно-курортного СПА-комплекса, состоящего из шестиэтажного жилого здания на 125 номеров общей площадью 12 000 кв. м и здания бассейна с зонами сауны, хамама, спортивных залов и дополнительными помещениями.

- Подписанное соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для развития санаторно-курортной системы в Самарской области. Совместный проект не только позволит улучшить инфраструктуру регионального объекта здравоохранения, но и увеличит туристический поток. Мы уверены, что многолетняя история существования санатория, уникальные лечебные природные факторы, квалицированные специалисты и инвестиции Сбера в совокупности дадут хорошие плоды, - считает управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

- Успешная реализация данного проекта откроет новые возможности в развитии курорта с привлечением трудовых и инвестиционных ресурсов в Самарскую область, считает исполнительный директор санатория ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России Александр Абанин.