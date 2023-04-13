Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре помоют с хлоркой

Кабинки аттракциона помоют как снаружи, так и внутри Фото: администрация Самары

В Самаре в парке имени Юрия Гагарина стартовала подготовка к весеннее-летнему сезону. Рабочие убирают старую листву и приводят в порядок аттракционы. К примеру, начали мыть 55-метровое колесо обозрения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты приведут в порядок все 24 кабины аттракциона: снаружи с помощью мойки высокого давления и вручную внутри. Столы, ручки, панели и стекла очистят от пыли и обработают хлорсодержащим раствором. Уборкой охватят также турникеты, поручни и перрон.

Напомним, колесо обозрения в парке Гагарина – круглогодичный аттракцион. Зимой кабинки отапливаются, а в теплое время года там включают кондиционеры. После старта паркового сезона аттракцион начнет работать дольше. Отдыхающие смогут прокатиться на нем с 10:00 до 22:00.

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