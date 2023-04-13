В Самаре детский сад №347 станет доступным для маломобильных граждан

Суд удовлетворил требования прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после вмешательства прокуратуры один из детских садов станет доступным для маломобильных граждан. Правоохранители провели проверку.

По информации прокуратуры Самарской области, по решению суда здание детского сада №347 станет доступным для всех. Сотрудники ведомства проверили соблюдение законодательства о социальной защите жителей. Оказалось, ранее здание не было оборудовано приспособлениями для колясок, из-за чего жители не смогли заезжать в помещение. Иск направили в суд.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал оборудовать здание пандусом. Решение суда возьмут на контроль.

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