В Самаре могут расселить участок в Промышленном районе

Некоторые постройки снесут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют расселить еще один участок в Промышленном районе. В областной столице реализуют программу комплексного развития.

По информации постановления городской администрации, освоить планируют три участка в Промышленном районе. Они будут расположены в границах проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской и Победы. Также территорию, расположенную в границах улиц Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской и на участке, расположенном в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова.

Общая площадь территории составит 16,9 га. Часть строений признали аварийными. Некоторые дома могут сохранить.

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