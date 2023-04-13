Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 16:37

В Самаре могут расселить участок в Промышленном районе

В областной столице продолжают комплексное развитие
Алена ПРОВКИНА
Некоторые постройки снесут

Некоторые постройки снесут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют расселить еще один участок в Промышленном районе. В областной столице реализуют программу комплексного развития.

По информации постановления городской администрации, освоить планируют три участка в Промышленном районе. Они будут расположены в границах проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской и Победы. Также территорию, расположенную в границах улиц Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы, Краснодонской и на участке, расположенном в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова.

Общая площадь территории составит 16,9 га. Часть строений признали аварийными. Некоторые дома могут сохранить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.