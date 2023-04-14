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НовостиОбщество14 апреля 2023 4:28

В Самаре в момент движения на автомобиль упало дерево на улице Вилоновской

Жителей предупредили об ураганном ветре
Алена ПРОВКИНА
Дерево обрушилось на иномарку. Фото: "Самара ДТП"

Дерево обрушилось на иномарку. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре и области местных жителей предупредили о сильном ветре 14 апреля 2023 года. В регионе объявили оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», порывы ураганного ветра достигнут 25 метров в секунду. Местным жителям стоит быть аккуратнее на улицах. Последствиями непогоды поделились самарцы в социальных сетях. В момент движения на легковой автомобиль обрушилось дерево на улице Вилоновской.

О том, есть ли пострадавшие и какой урон нанесен автомобилю пока неизвестно. Местным жителям не стоит стоять у легких рекламных конструкций и ветхих деревьев.

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