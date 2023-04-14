Гагаринский субботник пройдет в Самаре 15 апреля 2023 года

В Самаре продолжается месячник по благоустройству Фото: администрация Самары

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре пройдет традиционный Гагаринский субботник. В рамках него активные горожане, волонтеры, службы благоустройства, представители различных организаций и предприятий, а также чиновники приведут в порядок общественные пространства и дворовые территории.

По данным городской администрации, всем, кто захочет принять участие в субботнике, предоставят инвентарь. Будут работать специальные пункты выдачи. Узнать, какая управляющая компания обслуживает тот или иной дом, можно с помощью сервиса «ГИС ЖКХ».

Отметим, 15 апреля 2023 года в Самаре пройдет и КВН-субботник. Его организуют движение «Самарский КВН» и Дом молодежи при поддержке городской администрации. Планируется навести порядок в сквере Мичурина. Начало — в 9:00. Участникам мероприятия обещают предоставить инвентарь, чай, разные вкусности, а также музыку и хорошее настроение.

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