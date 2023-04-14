Сезон садово-дачных перевозок стартует в Самаре 15 апреля 2023 года

Автобусы начнут курсировать до дач на две недели раньше обычного срока Фото: администрация Самары

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре на две недели раньше обычного стартует сезон садово-дачных перевозок. Соответствующее решение приняла глава города Елена Лапушкина.

— Всего в 2023 году в дачных перевозках планируется задействовать 52 автобуса. Они будут работать на 29 маршрутах. Охватят Волжский, Красноярский и Кинельский районы, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункты отправления дачных автобусов из Самары: улица Георгия Димитрова, завод «Металлург», поселок Управленческий, Дом печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал и проспект Ленина. С мая по сентябрь 2023 года автобусы будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а маршрут № 170 — по вторникам, четвергам и выходным. В апреле и октябре — дачные автобусы будут курсировать только по субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда останется на уровне прошлого года. Плату будут принимать как наличными, так по безналу. В 2023 году сохранится возможность льготного проезда с использованием транспортных карт — садово-дачных и карты школьника.

Отметим, в дни религиозных праздников (16, 23, 25 апреля и 3 июня), а также в День Победы (9 мая) дачные автобусы ходить не будут. График работы в майские праздники: 2, 4, 5 числа (для автобусов № 170), 6, 7, 8, 10 числа. При этом 7, 8 и 10 мая автобусы будут ходить по расписанию выходного дня, а 4, 6 и 6-го — среды, четверга и пятницы. Подробнее ознакомиться с графиком движения можно здесь.

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