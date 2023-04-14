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НовостиОбщество14 апреля 2023 9:32

Сезон садово-дачных перевозок стартует в Самаре 15 апреля 2023 года

Рассказываем, по какому расписанию будут ходить автобусы
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусы начнут курсировать до дач на две недели раньше обычного срока

Автобусы начнут курсировать до дач на две недели раньше обычного срока

Фото: администрация Самары

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре на две недели раньше обычного стартует сезон садово-дачных перевозок. Соответствующее решение приняла глава города Елена Лапушкина.

— Всего в 2023 году в дачных перевозках планируется задействовать 52 автобуса. Они будут работать на 29 маршрутах. Охватят Волжский, Красноярский и Кинельский районы, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункты отправления дачных автобусов из Самары: улица Георгия Димитрова, завод «Металлург», поселок Управленческий, Дом печати, площадь Кирова, Хлебная площадь, автостанция «Аврора», пригородный автовокзал и проспект Ленина. С мая по сентябрь 2023 года автобусы будут ходить четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а маршрут № 170 — по вторникам, четвергам и выходным. В апреле и октябре — дачные автобусы будут курсировать только по субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда останется на уровне прошлого года. Плату будут принимать как наличными, так по безналу. В 2023 году сохранится возможность льготного проезда с использованием транспортных карт — садово-дачных и карты школьника.

Отметим, в дни религиозных праздников (16, 23, 25 апреля и 3 июня), а также в День Победы (9 мая) дачные автобусы ходить не будут. График работы в майские праздники: 2, 4, 5 числа (для автобусов № 170), 6, 7, 8, 10 числа. При этом 7, 8 и 10 мая автобусы будут ходить по расписанию выходного дня, а 4, 6 и 6-го — среды, четверга и пятницы. Подробнее ознакомиться с графиком движения можно здесь.

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